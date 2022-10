Bargiggia | Napoli? La riedizione migliore del Barca di Guardiola Ecco cosa ha in più

Pall_Gonfiato : #Bargiggia incantato dal #Napoli di #Spalletti - tuttonapoli : Bargiggia: 'Ammirato da questo Napoli, è la riedizione migliore del Barça di Guardiola' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Bargiggia: 'Il Napoli ha demolito l'Ajax' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Bargiggia: 'Il Napoli ha demolito l'Ajax' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Bargiggia: 'Il Napoli ha demolito l'Ajax' -

AreaNapoli.it

Paolo, nel corso della trasmissione 'Processo del lunedì' in onda su 7 Gold ha parlato del mancato trasferimento di Gerard Deulofeu alnell'ultima sessione di calciomercato: CalcioNapoli24....arrivare dov'è ma per Paolonon è la persona giusta per costuire le squadre. Rispondendo a un suo follower l'ex giornalista Mediaset scrive su twitter parlando di Giuntoli , ds del... 'Mai divertito così tanto', Bargiggia in estasi per la vittoria del Napoli La storica vittoria del Napoli in Champions League contro l'Ajax ha sbalordito tutta l'Italia. Il giornalista Paolo Bargiggia commenta così su Twitter: " Vedo partite per lavoro dal 1990: mai divertit ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...