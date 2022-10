Mali | incidente aereo nel nord del Paese | muore un pilota russo Le immagini dello schianto – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Unè morto innell’di un, un Soukhoi S-25, consegnato di recente da Mosca all’esercito di Bamako. Il velivolo si è schiantato vicino alla città settentrionale di Gao, come ha reso noto un ufficiale delle forze armate. Parlando in condizioni di anonimato, la fonte non ha fornito dettagli sull’, eccetto quello relativo al fatto che il“tornava da una ricognizione”. L’era un Albatros, di epoca sovietica, e l’ufficiale ha detto che il velivolo era tra “i nuovi acquisti” dell’esercitoano. La giunta militare del, al potere dal colpo di Stato di agosto 2020 cui è seguito un altro golpe a maggio 2021, si è allontanata dalla Francia, sua tradizionale alleata in ...