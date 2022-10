Milan, Pioli: 'Volontà e spirito, è la vittoria del gruppo. Calabria? Problema serio. Ora il Chelsea, ci sarà da faticare' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Milan vince all'ultimo respiro a Empoli, al termine della partita il tecnico rossonero, Stefano Pioli, commenta a Sky Sport: "vittoria... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilvince all'ultimo respiro a Empoli, al termine della partita il tecnico rossonero, Stefano, commenta a Sky Sport: "...

AntoVitiello : #Pioli: “Sarà convocato #Rebic che sta bene, #Origi sta bene ma non sarà convocato. Gli altri sono disponibili, sen… - capuanogio : La vittoria del #Milan a #Empoli è la dimostrazione che si può andare oltre a infortuni e problemi di ogni genere.… - AntoVitiello : #Pioli: “Difesa a tre? Non abbiamo il tempo per provare altre soluzioni. Non sarà nella partita di domani sicuramen… - sportface2016 : #EmpoliMilan 1-3, le parole di Stefano #Pioli: 'I miei giocatori mi emozionano sempre' - Revenge810 : 2 gol Milan irregolare Pioli da la palla a un suo giocatore e la rimessa è battuto quasi 11 m più avanti il Var a cosa serve? VERGOGNA... -