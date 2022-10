Corona virus: Italia, 456149 attualmente positivi a test (+14205 in un giorno) con 177130 decessi (38) e 21867067 guariti (18825). Totale di 22500346 casi (33876) Dati della protezione civile: effettuati tamponi (Di sabato 1 ottobre 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 456149 attualmente positivi a test (+14205 in un giorno) con 177130 decessi (38) e 21867067 guariti (18825). Totale di 22500346 casi (33876) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 1 ottobre 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(38) e).di) proviene da Noi Notizie..

