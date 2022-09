Squadra di Governo, ipotesi Forza Italia al Ministero dell’istruzione: Licia Ronzulli o Anna Maria Bernini i possibili nomi. Chi sono (Di giovedì 29 settembre 2022) sono questi i nomi che al momento circolano in ambiente politico per far parte della Squadra di Governo per ricoprire il ruolo di Ministro dell'istruzione. L'ipotesi è al momento una divisione dei Ministeri che vede Lega e FI con la possibilità di gestire tre o quattro ministri con portafoglio. Il resto spetterà a Fratelli d'Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022)questi iche al momento circolano in ambiente politico per far parte delladiper ricoprire il ruolo di Ministro dell'istruzione. L'è al momento una divisione dei Ministeri che vede Lega e FI con latà di gestire tre o quattro ministri con portafoglio. Il resto spetterà a Fratelli d'. L'articolo .

montaniantonio : @La7tv Spero non faccia parte della squadra di Governo! - grecale66 : RT @GiorgiaMeloni: Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari… - GianfryJ : RT @GiorgiaMeloni: Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari… - IvoAyrton : RT @AlexBazzaro: Quando verrà presentata la squadra di Governo vi renderete conto della quantità di cazzate scritte in questi giorni dagli… - Rossana86448038 : RT @AlexBazzaro: Quando verrà presentata la squadra di Governo vi renderete conto della quantità di cazzate scritte in questi giorni dagli… -