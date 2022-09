Aborto | Laura Boldrini contestata in piazza | il video del diverbio con alcune giovani manifestanti

trickstemrys : ciao laura vuoi applaudirmi mentre mi dici che il diritto all’aborto me lo difende fratelli d’italia? - globalistIT : - daz_elfo : @ugotruffelli Soprattutto molto molto molto ignoranti visto che prendersela con Laura per il negato diritto all’abo… - lacittanews : L’ex presidente della Camera Laura Boldrini è stata protagonista di uno scontro con alcune femministe durante la ma… - ballesio_laura : RT @tripps42: Il diritto all'aborto è sempre stato in pericolo dal momento in cui hanno permesso alla religione di interferire col lavoro d… -

La manifestazione in difesa del diritto all', che si è tenuta ieri sera a Roma, ha vistoBoldrini allontana da alcune manifestanti di 'Non Una di Meno' che hanno accusato l'ex presidente della Camera di aver contribuito al rendere a ...L'ex presidente della CameraBoldrini è stata protagonista di uno scontro con alcune femministe durante la manifestazione di 'Non una di meno' sull'in piazza Esquilino a Roma. Nel filmato si vede una ragazza che ...L'onorevole Laura Boldrini viene duramente contestata a Roma durante una manifestazione per l'aborto organizzata dall'associazione femminista Non una di meno. "Dovete andare via perché non rappresenta ..."Abbiamo allontanato la Boldrini, che non è ben accetta in una piazza per i diritti delle donne" si legge in una nota firmata da Giulia Calò, studentessa di Potere al Popolo che ha dato vita alla cont ...