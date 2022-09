Lega, l’ex-ministro Maroni guida la fronda anti-Salvini: «È ora di un nuovo leader» (Di martedì 27 settembre 2022) «Al mio segnale scatenate l’inferno». Chissà se Roberto Maroni avrà pensato alle parole del generale Massimo Decimo Meridio, comandante dell’armata del Nord, prima di scrivere il suo articolo sul Foglio con cui chiede il siluramento di Matteo Salvini dalla guida della Lega. Era quello il segnale, e pazienza se la rubrica messagli a disposizione dal giornale si chiama Barbari Foglianti mentre nel Gladiatore barbari sono i nemici contro cui Massimo scatena l’inferno. L’importante, come si diceva al tempo dei cineforum, è «aprire il dibbattito». Che ora si sposta nell’incontro del Consiglio federale fissato per oggi pomeriggio. Difficile far finta di niente. Così Maroni sul Foglio Tanto più che l’articolo di Maroni è pepato al punto giusto in un sapiente alternarsi tra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) «Al mio segnale scatenate l’inferno». Chissà se Robertoavrà pensato alle parole del generale Massimo Decimo Meridio, comandante dell’armata del Nord, prima di scrivere il suo articolo sul Foglio con cui chiede il siluramento di Matteodalladella. Era quello il segnale, e pazienza se la rubrica messagli a disposizione dal giornale si chiama Barbari Foglimentre nel Gladiatore barbari sono i nemici contro cui Massimo scatena l’inferno. L’importante, come si diceva al tempo dei cineforum, è «aprire il dibbattito». Che ora si sposta nell’incontro del Consiglio federale fissato per oggi pomeriggio. Difficile far finta di niente. Cosìsul Foglio Tanto più che l’articolo diè pepato al punto giusto in un sapiente alternarsi tra ...

Agenzia_Ansa : 'E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. M… - NazzarenoMi : RT @initlabor: ELETTA CON LA LEGA L'EX MAGISTRATO SIMONETTA MATONE. Di lei ricordiamo: - 'Odio i no vax, ho un rifiuto intellettuale per lo… - Bad_Linhat : RT @initlabor: ELETTA CON LA LEGA L'EX MAGISTRATO SIMONETTA MATONE. Di lei ricordiamo: - 'Odio i no vax, ho un rifiuto intellettuale per lo… - arybarbarella : RT @initlabor: ELETTA CON LA LEGA L'EX MAGISTRATO SIMONETTA MATONE. Di lei ricordiamo: - 'Odio i no vax, ho un rifiuto intellettuale per lo… - sabato_ivana : RT @initlabor: ELETTA CON LA LEGA L'EX MAGISTRATO SIMONETTA MATONE. Di lei ricordiamo: - 'Odio i no vax, ho un rifiuto intellettuale per lo… -