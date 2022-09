Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli | miglior amico di Totti | «Basta bugie»

GiusCandela : Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante op… - CaffeFou : 'Notizie diffamatorie'. E Ilary Blasi diffida Alex Nuccetelli #totti #ilaryblasi #ilary #gossip #27settembre… - _LaMiry_ : Finalmente Ilary Blasi ha denunciato Nuccetelli. - redazionerumors : La separazione di #IlaryBlasi e #FrancescoTotti si arricchisce di un nuovo capitolo: la conduttrice ha infatti denu… - zazoomblog : Alex Nuccetelli amico di Totti denunciato da Ilary Blasi: «Sono povero la sua riconoscenza si è trasformata in odio… -

Dagli studi tv alle aule di tribunale. Qualche parole di troppo di Alex Nuccetelli , amico storico di Francesco Totti , potrebbe costare caro:ha deciso di sporgere querela per diffamazione dopo le sue ultime esternazioni, quelle relative alla vita sessuale della coppia che è scoppiata. Secondo Nuccetelli, Totti si sarebbe più ...non ci sta e, dopo le recenti dichiarazioni di Alex Nuccetelli, decide di procedere per vie legali contro l'amico di Francesco Totti. Alex Nuccetelli è l'unico che può parlare, in radio e ...Dopo la diffida di Ilary Blasi, Nuccetelli sbotta sui social e sembra quasi minacciare rivelazioni importanti Non sembra aver accolto le parole dei legali di Ilary Blasi, Alex Nuccetelli e ancora una ...Ilary Blasi ha denunciato Alex Nuccetelli, l'amico di Francesco Totti, nonché l'ex marito di Antonella Mosetti. Ma cosa è successo Ilary Blasi ha finalmente denunciato Alex Nuccetelli. L’amico di ...