Atletica, Bolt: "Il velocista dell'anno è Kerley" (Di martedì 27 settembre 2022) Il giamaicano si racconta tra pubblico e privato alla Gazzetta dello Sport , a cominciare dal suo quotidiano: "Avevamo pianificato Olympia, non i gemelli Thunder e Leo! Ci impegnano di più, ma ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 27 settembre 2022) Il giamaicano si racconta tra pubblico e privato alla Gazzettao Sport , a cominciare dal suo quotidiano: "Avevamo pianificato Olympia, non i gemelli Thunder e Leo! Ci impegnano di più, ma ...

VELOSPORT1960 : - Gazzetta_it : Bolt: 'Jacobs? Mi piace. Ma il mio record non lo batte nessuno' #atletica - duiliocolonna : @lorepregliasco Salvini con il fiato corto, cortissimo per rincorrere Meloni. Meloni come Bolt, ha smesso di correr… - vincechimolla : RT @Gazzetta_it: .@usainbolt a Milano: l'uomo più veloce del mondo tra pasta, radio e Torre Allianz - Gazzetta_it : .@usainbolt a Milano: l'uomo più veloce del mondo tra pasta, radio e Torre Allianz -