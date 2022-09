Volley, chi sono e dove giocano gli azzurri Campioni d’Europa Under 20? Bovolenta e Porro in Serie A2, Laurenzano a Trento (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia ha vinto gli Europei Under 20 di Volley maschile, conquistando il titolo continentale di categoria per la quarta volta nella storia. La nostra Nazionale ha battuto la Polonia in una convulsa finale decisa al tie-break: dopo essere stata avanti per 2-0, ha subito la rimonta e poi ha dominato il parziale decisivo. I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno completato un’estate magica per la pallavolo tricolore, capace di vincere Mondiali assoluti, Europei Under 22, Europei Under 20, Europei Under 18, oltre a Giochi del Mediterraneo ed EYOF. Conosciamo più da vicino gli azzurri che hanno fatto festa a Montesilvano e scopriamo in che squadra giocheranno nella prossima stagione agonistica. Alessandro Bovolenta è stato premiato come MVP del torneo, l’opposto è il ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia ha vinto gli Europei20 dimaschile, conquistando il titolo continentale di categoria per la quarta volta nella storia. La nostra Nazionale ha battuto la Polonia in una convulsa finale decisa al tie-break: dopo essere stata avanti per 2-0, ha subito la rimonta e poi ha dominato il parziale decisivo. I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno completato un’estate magica per la pallavolo tricolore, capace di vincere Mondiali assoluti, Europei22, Europei20, Europei18, oltre a Giochi del Mediterraneo ed EYOF. Conosciamo più da vicino gliche hanno fatto festa a Montesilvano e scopriamo in che squadra giocheranno nella prossima stagione agonistica. Alessandroè stato premiato come MVP del torneo, l’opposto è il ...

alemarroni : RT @creador1996: Federer non si potrà mai spiegare a chi non l’ha vissuto. Un dio che ha saputo diventare il più grande attraverso l’arte,… - mindisamaze : @frabiffy Amore, vieni a trovarmi nel pubblico alla finale di un torneo di serie A di volley maschile? (Sono ancor… - Bubusuzza : RT @creador1996: Federer non si potrà mai spiegare a chi non l’ha vissuto. Un dio che ha saputo diventare il più grande attraverso l’arte,… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mondiali di volley femminile, tutti gli occhi puntati sull’Italia: chi sono le 14 azzurre e le loro avversarie. E quel… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Mondiali di volley femminile, tutti gli occhi puntati sull’Italia: chi sono le 14 azzurre e le loro avversarie. E quel… -