Milan, Gazzetta: “Maldini e company hanno costruito una grande rosa” (Di lunedì 26 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta in maniera davvero importante ad oggi la squadra Milan ha costruito in maniera importante. “a Theo a CDK La strategia di mercato si sviluppa attorno a uno schema più o meno fisso: 5-6 acquisti nella sessione estiva e pochi correttivi (non più di 3) a gennaio. È così che il primo Milan, preso in corsa da Pioli e costruito sui giovani (vedi Theo e Leao), è stato ricalibrato in inverno: Kjaer e soprattutto Ibra, il campione della sterzata”. “Da Tomori a Kalulu, da Tonali a Giroud, il Milan vincente ha preso forma tra prospettiva e “urgenze” da risolvere. Anche perché non sono mancate le uscite eccellenti: quando i big come Donnarumma, Calhanoglu e Kessie hanno alzato le pretese sui ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 26 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lain maniera davvero importante ad oggi la squadrahain maniera importante. “a Theo a CDK La strategia di mercato si sviluppa attorno a uno schema più o meno fisso: 5-6 acquisti nella sessione estiva e pochi correttivi (non più di 3) a gennaio. È così che il primo, preso in corsa da Pioli esui giovani (vedi Theo e Leao), è stato ricalibrato in inverno: Kjaer e soprattutto Ibra, il campione della sterzata”. “Da Tomori a Kalulu, da Tonali a Giroud, ilvincente ha preso forma tra prospettiva e “urgenze” da risolvere. Anche perché non sono mancate le uscite eccellenti: quando i big come Donnarumma, Calhanoglu e Kessiealzato le pretese sui ...

AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - Gazzetta_it : Chiesa vede la luce in fondo al tunnel: c'è il Milan nel mirino - PietroMazzara : Paolo #Maldini alla #Gazzetta: “Leao sa che il suo percorso di crescita è al #Milan. Sento di avere delle buone pos… - themastermain : RT @AntoVitiello: #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso… - fabio78official : RT @AntoVitiello: #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso… -