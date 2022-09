Lionel Messi e l’obbligo di trascinare l’Argentina alla vittoria in Qatar

(Di lunedì 26 settembre 2022)e la sua Argentina sono chiamati a trionfare ine sollevare la terza coppa del mondo della storia albicelestee la sua Argentina hanno una responsabilità tanto grande quanto vincolante: vincere i mondiali in, senza se e senza ma. Per conquistare la terza coppa del mondo della sua storia, la selección è chiamata a dimostrare di aver imparato dagli sbagli comin passato. In tal senso, la finale persa all’ultimo respiro nel 2014 contro la Germania è il punto da cui bisogna ripartire. Oltre che ddell’ultima edizione della Copa América, importante dal punto di vista della consapevolezza acquisita dal collettivo albiceleste. Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre, ...

Lionel Messi ha rilasciato una intervista all'emittente argentina Tudn, nella quale parla della sua esperienza al Paris - Saint Germain. Il campione ha toccato anche il tema relativo ai colleghi. Un nuovo murale dedicato a Diego Armando Maradona spunta a Pompei: chi è l'autore dell'opera che ha incantato i fan dell'argentino.