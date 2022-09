Giorgia Meloni, la frase di san Francesco citata nel discorso della vittoria? Gli storici francescani: “Non l’ha mai detta” (Di lunedì 26 settembre 2022) “‘Tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile. Alla fine, ti scoprirai a fare l’impossibile’. Bella la frase citata da Giorgia Meloni nel discorso della vittoria. Ma san Francesco non l’ha mai detta. Parola degli storici francescani”. A rilevarlo in un tweet è Lucio Brunelli, storico vaticanista, per anni cronista delle vicende d’Oltretevere al Tg2 e poi direttore delle testate giornalistiche delle emittenti della Conferenza episcopale italiana, Tv2000 e Radio InBlu. Brunelli, in pensione dal 2019, ha pubblicato anche un libro di grande successo intitolato Papa Francesco come l’ho conosciuto io in cui racconta la sua antica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “‘Tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile. Alla fine, ti scoprirai a fare l’impossibile’. Bella ladanel. Ma sannonmai. Parola degli”. A rilevarlo in un tweet è Lucio Brunelli, storico vaticanista, per anni cronista delle vicende d’Oltretevere al Tg2 e poi direttore delle testate giornalistiche delle emittentiConferenza episcopale italiana, Tv2000 e Radio InBlu. Brunelli, in pensione dal 2019, ha pubblicato anche un libro di grande successo intitolato Papacome l’ho conosciuto io in cui racconta la sua antica e ...

