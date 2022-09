Elezioni, exploit FdI al 26,3%, Pd al 19,3%. M5S al 15,1%. Giorgia Meloni: «Italiani chiari, governo al centrodestra a guida FdI» (Di lunedì 26 settembre 2022) «»Elezioni politiche 2022, il centrodestra ha la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. exploit di FdI che ottiene un voto su quattro degli Italiani (al 26,3%), mentre il Pd si ferma al 19,3%. M5S si rivela la terza forza al 15,1%. Lega al 9%, FI 8,2%, Terzo Polo al 7,5%. Il centrodestra – 44,5% – ottiene una maggioranza netta nel nuovo Parlamento. Il centrosinistra arriva al 26,2%, oltre 15 punti in meno del centrodestra. Nel centrosinistra Verdi-Si ottengono il 3,5%, +Europa il 2,9%, Impegno civico lo 0,5%. Italexit è all’1,8%. «Faccio un rapido commento della giornata» rimandando «a dopo tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi – ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni -. Però mi pare che dalle ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 26 settembre 2022) «»politiche 2022, ilha la maggioranza sia alla Camera sia al Senato.di FdI che ottiene un voto su quattro degli(al 26,3%), mentre il Pd si ferma al 19,3%. M5S si rivela la terza forza al 15,1%. Lega al 9%, FI 8,2%, Terzo Polo al 7,5%. Il– 44,5% – ottiene una maggioranza netta nel nuovo Parlamento. Il centrosinistra arriva al 26,2%, oltre 15 punti in meno del. Nel centrosinistra Verdi-Si ottengono il 3,5%, +Europa il 2,9%, Impegno civico lo 0,5%. Italexit è all’1,8%. «Faccio un rapido commento della giornata» rimandando «a dopo tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi – ha detto la leader di FdI-. Però mi pare che dalle ...

