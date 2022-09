Bonus bollette, così puoi ottenere lo sconto da 100€ | È aperto a tutti e non ci sono limiti d’ISEE (Di lunedì 26 settembre 2022) Grazie a Conad, puoi ottenere uno buono sconto di 100 euro. Si tratta del Bonus bollette e possono partecipare tutti, a prescindere dall’ISEE Siamo consapevoli che stiamo vivendo in un periodo storico in cui è difficile anche fare la spesa. Sempre più persone infatti adotta escamotage per risparmiare anche sui prodotti più semplici. Bonus bollette (fonte web)L’inflazione post-pandemia, così come la crisi finanziaria ed energetica, hanno messo a dura prova le famiglie italiane. La stangata è arrivata con l’aumento dei costi del carburante, che ha causato anche un aumento esorbitante di voli. Le utenze sono salite a prezzi esorbitanti e di conseguenza, si cerca sempre di limitare i ... Leggi su topicnews (Di lunedì 26 settembre 2022) Grazie a Conad,uno buonodi 100 euro. Si tratta dele pospartecipare, a prescindere dall’ISEE Siamo consapevoli che stiamo vivendo in un periodo storico in cui è difficile anche fare la spesa. Sempre più persone infatti adotta escamotage per risparmiare anche sui prodotti più semplici.(fonte web)L’inflazione post-pandemia,come la crisi finanziaria ed energetica, hanno messo a dura prova le famiglie italiane. La stangata è arrivata con l’aumento dei costi del carburante, che ha causato anche un aumento esorbitante di voli. Le utenzesalite a prezzi esorbitanti e di conseguenza, si cerca sempre di limitare i ...

