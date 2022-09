Salvini ‘ringrazia’ | ironia social | “Lega sotto il 10% | grazie a te”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva l’di Ficarra & Picone dopo il tweet di Matteo, primo leader a commentare le proiezioni delle elezioni politiche 2022. Ai ringraziamenti del leader della, che scrive “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire”, il duo siciliano replica con un cartellone dove si riporta il risultato parziale dellail 10%”. “a te, Mattè”, è il cinguettio. A seguire tantissimi gli interventi che sono in linea. “A percentuale state letteralmentei 5 stelle che non sono nemmeno un partito, non so cosa ci sia tanto da festeggiare ma ok”, scrive un utente. Qualcuno aggiunge: “Matteo hai preso una bella batosta come partito, ben ti ...