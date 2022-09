Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti | scatta il bacio a Verona | un filmato pazzesco | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022)iltraed. La conduttrice ha infatti assistito al concerto dell'ex marito a. È qui che il cantante l'ha coinvolta e lei l'ha raggiunto dandogli unsulla guancia. Sulle notte di "Quanto amore sei", la showgirl balla e canta mentreintona: "Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così" I due, come dimostrato dal, sono più uniti che mai. Dopo anni di battibecchi, la coppia è infatti tornata a far sognare i fan. "? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l'affetto, la condivisione, il desiderio ...