Mezzo milione di case senza corrente, l'uragano Fiona devasta anche il Canada (Di sabato 24 settembre 2022) L'uragano Fiona continua la sua opera di devastazione nel continente americano. Dopo aver colpito Porto Rico e Bermuda, il ciclone ha raggiunto le coste del Canada. Oltre 500mila case nel Canada atlantico non hanno elettricità dopo il passaggio dell'uragano Fiona che si è abbattuto sulla costa con forti venti e pioggia. Secondo quanto specifica la Nova Scotia Power, azienda di distribuzione dell'energia, oltre 415.000 clienti, pari a circa all'80% dei quasi 1 milione di abitanti della provincia, non ha corrente. A loro si aggiungono oltre 82.000 clienti nella provincia dell'Isola del Principe Edoardo: NB Power, nel New Brunswick, ha riferito di 44.329 abitazioni senza elettricità.

