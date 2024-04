Roma - palpeggia studenti in classe | arrestato professore

Polemica furiosa all’Istituto ‘Don Lorenzo Milani’ di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, proprio alla vigilia della festa della Liberazione del 25 aprile. Gli alunni di questa scuola media campana non dovranno più cantare la canzone fascista ‘Faccetta nera’, come aveva invece programmato un ...

Continua a leggere>>

Per due anni sarà "messo alla prova" il 16enne che il 29 maggio 2023 ha Accoltellato la sua professoressa Elisabetta Condò in classe ad Abbiategrasso. Se il percorso andrà a buon fine, porterà all'estinzione del reato di tentato omicidio di cui è accusato.Continua a leggere

Continua a leggere>>