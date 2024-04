Il Papa incontra Albano e Lino Banfi Il Pontefice incorona l' attore Nonno d' Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 aprile 2024) “L’amore ci rende migliori”. Queste le parole del, che in Aula Paolo VI hato nonni e nipoti nell'iniziativa a loro dedicata. Bergoglio all’inizio ha salutato anche, presente all’incontro con Al Bano: “Tutti abbiamo nonni e nonne ma anche l’ha un: lo voglio salutare che è qui presente”, ha detto riferendosi a.“L’amore ci rende migliori. Lo mostrate anche voi, che vi migliorate a vicenda volendovi bene. E ve lo dico da '' - dice Francesco - col desiderio di condividere la fede sempre giovane che unisce tutte le generazioni. Anch’io l’ho ricevuta da mia nonna, dalla quale per prima ho imparato a conoscere Gesù, che ci ama, che non ci lascia mai soli, e che ci sprona a farci anche noi vicini gli uni agli ...