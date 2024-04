LIVE Sinner-Sonego - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | il derby inizierà dopo Swiatek-Cirstea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.32 Completano la top10 Morbidelli, Bastianini, Acosta, Vinales ed Espargarò. 11.31 Marquez ha preceduto Bezzecchi di 0.271 e Martin di 0.337. Seguono Binder, Di Giannantonio ed Alex Marquez . 7° Bagnaia a 1.189: partirà dunque in ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 FINISCE QUI! Come da pronostico, pole di Marc Marquez con la Ducati Gresini. In queste condizioni di asfalto viscido è il migliore, c’è poco da fare. 11.30 Bagnaia è sesto e non si migliorerà. Rischia di precipitare. 11.29 Bagnaia è sempre sesto, ma ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 La nostra attenzione ora è rivolta sul tatami 1, dove è in programma la sfida tra Giorgia Stangherlin e Karla Prodan. Non ci sono ancora indicazioni per gli ottavi di Gennaro Pirelli. 11.28 Sono quindi due gli azzurri ancora in gara in questa ...

Continua a leggere>>