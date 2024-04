Che Tempo Che Fa - ecco gli ospiti di domenica 28 aprile

(Adnkronos) – Nuova puntata, domenica 28 aprile, per 'Che Tempo Che Fa'. Tre gli ospiti di Fabio Fazio in prima serata sul Nove. Il primo annuncio è arrivato due giorni fa: "In questo 25 aprile – si leggeva sui social del programma – vi annunciamo che, domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove, saremo ...

Continua a leggere>>

Con Fabio Fazio in studio anche Scurati Nuova puntata, domenica 28 aprile, per 'Che Tempo Che Fa'. Tre gli ospiti di Fabio Fazio in prima serata sul Nove. Il primo annuncio è arrivato due giorni fa: "In questo 25 aprile - si leggeva sui social del programma - vi annunciamo che, domenica a Che ...

Continua a leggere>>