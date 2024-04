Autonomia | Boschi - ' maggioranza non interviene su merito e attacca solo opposizione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Lasi arrampica sugli specchi pur di zittire l'e strumentalizza politicamente una semplice richiesta procedurale. Chiediamotrasparenza e rispetto delle regole”. Lo dichiara la deputata di Italia viva Maria Elena, capogruppo in Commissione affari costituzionali, che spiega: “Il deputato UrzÌ è in malafede se mette in dubbio la fiducia verso gli uffici, che ringraziamo per il loro importante lavoro. Abbiamochiesto una integrazione al verbale, per precisione, come previsto dal regolamento. Lanon è intervenuta nemmeno una volta suldegli emendamenti, ma si prende la briga dire le opposizioni che fannoil proprio lavoro”, conclude.