GP Spagna - MotoGP Qualifiche | prima pole in Ducati per Marquez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Anche ledel gran premio di Jerez sono andate in archivio e non sono di certo mancate le sorprese. Lafra queste é stata laposition conquistata da Marc, ovvero la suada quando corre con la. Seconda piazza per un ottimo Bezzecchi, mentre ha chiuso al terzo posto Jorge Martin. Ecco dunque quali sono stati i risultati delledel GP di. GPper1 MarcSPA Gresini(GP23) 2 Marco Bezzecchi ITA VR46(GP23) 3 Jorge Martin SPA Pramac ...