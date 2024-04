Hockey in Line | Ferrara in trasferta a Vicenza Impegno in salita domani alle 17

Il Ferrara Hockey ne fa otto al Forlì e sale al terzo posto. Vittoria netta per gli estensi nel turno giocato domenica pomeriggio al pattinodromo ‘G. Burani’ valido per il campionato di serie C Hockey in linea. Un primo tempo dominato dal Ferrara Hockey, realizzando cinque reti in serie che ...

Il Ferrara Hockey a caccia di una vittoria per consolidare la terza posizione in classifica. Nel pomeriggio di domenica 7 aprile alle 16 al pattinodromo di Empoli, la formazione estense affronterà i padroni di casa nell’undicesimo turno del campionato di serie C Hockey in linea. Una partita che ...

