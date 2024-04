I Mondiali di hockey su ghiaccio tornano in Italia Intervista a Tommaso De Luca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024)Deè considerato una delle più grandi promesse dell’suno. A 20 anni non ancora compiuti (è nato il 29 dicembre 2004), in questa stagione ha giocato in pianta stabile nella prima squadra dell’Ambrì-Piotta, leggendario club ticinese con un palazzetto di quasi 7mila posti per due frazioni del comune di Quinto (Ambrì e Piotta, per l’appunto) che sommate non arrivano a 700 abitanti, e ha totalizzato 21 punti (11 gol e 10 assist) in 45 partite nella Lega Nazionale A svizzera, uno dei campionati più competitivi d’Europa. Domenica 28 aprile, a Bolzano, esordirà in gare ufficiali con la maglia della Nazionalena maggiore aidi Prima Divisione Gruppo A (la “serie B” dell’su...