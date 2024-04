Post Pioli - ci siamo | Cardinale ha scelto il suo successore

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Milan sta pensando già a come sostituire Stefanola prossima stagione: il suosarebbe già statoda Gerry. Il Milan non dovrebbe iniziare la nuova stagione conin panchina:avrebbe già deciso il suo. L’allenatore emiliano, da tempo, sembra non essere destinato a guidare i rossoneri anche la prossima stagione. A fine campionato, infatti, dovrebbe esserci la risoluzione del contratto la cui scadenza era prevista a giugno 2025. Non ci sarebbero più le condizioni per continuare insieme visti anche gli scarsi risultati ottenuti quest’anno: secondoo ancora da difendere e fuori da qualsiasi coppa. Il malumore per la gestione diarriva soprattutto dai tifosi che non sono ...