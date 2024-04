Non paga la multa di 16mila euro dopo il carcere | 46enne in libertà controllata

(Di sabato 27 aprile 2024) Fabriano (Ancona), 27 aprile 2024 – Condannato per spaccio,fabrianese non puòre lae viene sottoposto dai poliziotti alla misura della. Il fabrianese è stato sottoposto, nella giornata di ieri, alla misura della, intervenuta a seguito della condanna emessa, nel 2021 dall’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente. L’indagine, condotta dal commissariato fabrianese, era durata alcuni mesi durante i quali il soggetto è stato costantemente seguito e osservato nei suoi traffici che si sospettavano illeciti. L’attività investigativa aveva preso spunto sia dagli strani andirivieni a tutte le ore di giovani presso la sua abitazione sia dal tenore di vita che manteneva pur ...

