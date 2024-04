Griglia di partenza MotoGP - GP Spagna 2024 | Marquez mago della pioggi - Bagnaia in terza fila

(Di sabato 27 aprile 2024) Un sabato piovoso a Jerez de la Frontera, sede del quarto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito dell’Andalusia le previsioni meteo avevano preannunciato l’arrivo di Giove Pluvio e così è stato. Risultato: quanto fatto ieri per il day-2 del week end spagnolo da cestinare. La speranza dei centauri è quella che le indicazioni avute il venerdì possano tornare utili la domenica del GP. Agire con assetti e trovare la chimica giusta sul bagnato. È stata questa la necessità da parte dei rappresentanticlasse regina. Un circuito particolare Jerez, dedicato alla memoria di Angel Nieto. Una successione di curve strette e su cui i punti di sorpasso non sono semplici. Complicato, nello stesso tempo, è stato trovare il punto di frenata ideale su un asfalto così scivoloso con laa. Francesco ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Bagnaia per ora sta incontrando grandi difficoltà con queste condizioni ibride. 11.19 Subito Marquez al comando in 1'48?016. 2° Acosta a mezzo secondo, poi Di Giannantonio, Martin, Morbidelli e Bezzecchi. 7° Bagnaia . 11.18 Martin sta girando in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 FINISCE QUI! Come da pronostico, pole di Marc Marquez con la Ducati Gresini. In queste condizioni di asfalto viscido è il migliore, c'è poco da fare. 11.30 Bagnaia è sesto e non si migliorerà. Rischia di precipitare. 11.29 Bagnaia è sempre sesto, ma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.32 Completano la top10 Morbidelli, Bastianini, Acosta, Vinales ed Espargarò. 11.31 Marquez ha preceduto Bezzecchi di 0.271 e Martin di 0.337. Seguono Binder, Di Giannantonio ed Alex Marquez . 7° Bagnaia a 1.189: partirà dunque in

motogp, GP Spagna a Jerez: le qualifiche e la pole in diretta LIVE - In corso le qualifiche della motogp a Jerez su pista bagnata. Nel Q1 Morbidelli e Binder hanno guadagnato gli ultimi due posti disponibili per il Q2. Esclusi Miller (15°) e la wild card Pedrosa (16°).

Il ritorno di Marquez: pole in Spagna in faccia a Bezzecchi e Valentino Rossi - Exploit del catalano a Jerez che si mette dietro il pilota della scuderia del Dottore e il leader della classifica piloti. Male Bagnaia ...

Marc Marquez torna in pole position e lo fa nel GP di Spagna - Per la prima volta in questa stagione di motogp sarà Marc Marquez a scattare dalla pole position, la prima con la Ducati nonché la numero 93 in carriera. Nelle qualifiche del GP di Spagna il beniamino ...

