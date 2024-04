Lions Club Capaccio Paestum - focus sull’Alzheimer | Ornella Muti consegna gli Oscar dell’amore incondizionato

Un aiuto concreto destinato a un giovane impegnato a costruirsi il futuro pur partendo da una situazione di svantaggio sociale. Una delegazione del Lions Club Luni ha,infatti, consegnato all’educatrice e al ragazzo ospite di una struttura di accoglienza per minori situata nel territorio comunale ... Continua a leggere>>

Serata speciale quella del 12 Marzo organizzata dal Lions club Milano Bramante Cinque Giornate per tutti i soci dei club Lions del distretto di Milano città metropolitana in una cornice speciale, quello del Circolo Volta, storica sede milanese! Per la prima volta incontrano tutti insieme l' ...

Continua a leggere>>