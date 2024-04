Fuori i cani - i fattucchier - gli immoral -, un sacerdote furioso caccia dalla chiesa un uomo con il suo cane

Sydney sembra non trovare pace. La città australiana è sotto choc per un nuovo attacco, stavolta in chiesa ad opera di un uomo che ha ferito il vescovo Mar Mari Emmanuel e diversi fedeli durante la messa, trasmessa in diretta streaming. Un VIDEO mostra chiaramente come il predicatore ortodosso ...

Dopo l’attacco di sabato scorso al centro commerciale di Sydney, stamane un uomo è entrato in una chiesa, la Christ The Good Shepherd nel quartiere di Wakeley, ed ha accoltellato alcuni fedeli, tra cui anche il vescovo. Secondo la polizia locale, un uomo è stato arrestato e sta collaborando con le ...

