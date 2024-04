LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via della frazione decisiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 L’iberico vorrà certamente difendere la maglia gialla, ma per la vittoria didovrà fare i conti anche con Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), Enric Mas (Movistar Team) e Lenny Martinez (Groupama-FDJ). 11.50 La cronometro di ieri ha rivoluzionato la classifica generale. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ha preso la leadershipgraduatoria, guadagnando sei posizioni e mettendosi davanti a tutti, con un margine di 7? su Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) e 10? su Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe). 11.47 Appuntamento odierno che presenta lapiù impegnativacinque giorni romande, il quale può scompaginare le carte in ottica classifica generale. Carovana che è già impegnata nel tratto di trasferimento, via ufficiale ...