Inter-Torino - probabili formazioni Serie A | le modifiche di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Scudetto messo al sicuro aritmeticamente ma lediinA sembrano non tenerne conto.è costretto ad almeno una modifica, forse due. E potrebbe spingersi fino a metà formazione iniziale ma solo se necessario per lo stato di forma APPIANO GENTILE (CO) – L’si appresta a festeggiare la vittoria dello Scudetto a San Siro con i suoi tifosi. Non prima di aver affrontato ilnel lunch match di domenica 28 aprile. La 34ª giornata diA verrà affrontata senza ansie ma ciò non significa senza stimoli per Simone, che va a caccia di altri record. Inprevista almeno una modifica obbligata ma anche qualche rotazione ...