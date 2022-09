“Il signore delle formiche”, il nuovo film di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – Alla fine degli anni Sessanta il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico. Solo un giornalista si impegnò a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure. La causa contro Braibanti avrebbe avuto seguito se si fosse trattato di una relazione con una donna? Un caso che all’epoca scosse l’opinione pubblica e toccò tematiche tutt’ora scottanti. In concorso alla 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, e dall’8 settembre in tutte le sale cinematografiche italiane, ecco “Il signore delle formiche”, il nuovo film di Gianni AmElio (“La tenerezza”, “Hammamet”) con ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – Alla fine degli anni Sessanta il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico. Solo un giornalista si impegnò a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure. La causa contro Braibanti avrebbe avuto seguito se si fosse trattato di una relazione con una donna? Un caso che all’epoca scosse l’opinione pubblica e toccò tematiche tutt’ora scottanti. In concorso alla 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, e dall’8 settembre in tutte le sale cinematografiche italiane, ecco “Il”, ildi(“La tenerezza”, “Hammamet”) con ...

