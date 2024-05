Scuola - il ministro Valditara | A Milano zone con più dispersione scolastica che in Campania

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Lanon è un problema che si ripercuote solo sui giovani studenti ma colpisce anche le famiglie e tutta la società nel suo insieme. Ma soprattutto l’abbandono scolastico non è rilevante solo al sud, come si è soliti pensare, ma anche al nord, dove in tante scuole soprattutto della periferia si verificano gli episodi di abbandono. Ancor di più se si considera. È stato ildell’Istruzione Giuseppea sottolineare che "alcune scuole disono messe peggio di alcune scuole in”: ecco perché per illapuò essere presidio sociale "replicando il modello di Agenda Sud anche per le città del Nord, cosa che faremo e annunceremo le ...