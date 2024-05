Roma - guai verso il Leverkusen | De Rossi spera

(Di lunedì 6 maggio 2024), doccia fredda per Daniele De: l’allenatorein un colpo di fortuna contro il Bayern. Ieri all‘Olimpico né la Juventus né lahanno approfittato dello scontro diretto per avvicinarsi quanto più possibile ad assicurarsi un posto in Champions League. I bianconeri avrebbero potuto blindare la qualificazione alla massima competizione europea mentre i gialloavrebbero accorciato le distanze dal quarto posto portandosi a meno due punti dal Bologna e tentare il sorpasso nelle ultime tre giornate di campionato. Il pareggio però ha lasciato le cose invariate quindi tutto sarà rimandato al pmo weekend. Prima di pensare alla pma giornata di campionato dove laincontrerà l’Atalanta, la squadra di ...

La Roma rischia di non entrare in Champions League neanche con cinque posti a disposizione. I giallo Rossi , infatti, devono vincere tutte le ultime tre partite per essere sicuri di arrivare almeno al quinto posto e, la prima di queste tre, è lo ...

Nelle ultime partite la Roma sembra essere più in difficoltà rispetto all’inizio dell’avventura di De Rossi in panchina. Enzo Salvi in esclusiva: “Stanchezza normale”. Una vittoria nelle ultime cinque partite. E’ questo il cammino della Roma di ...

Per la rassegna Libri al Museo , giovedì 9 maggio al Museo di Roma in programma la presentazione dei primi tre volumi della collana Geografie artistiche Alle ore 17.00 nella Sala Tenerani, alla presenza degli autori e dei curatori, verranno ...

Roma, Enzo Salvi: “Il calendario non ci ha aiutato. Su De Rossi…” - roma, Enzo Salvi: “Il calendario non ci ha aiutato. Su De rossi…” - Nelle ultime partite la roma sembra essere più in difficoltà rispetto all’inizio dell’avventura di De rossi in panchina. Enzo Salvi in esclusiva: “Stanchezza normale”. Una vittoria nelle ultime cinque ...

Roma, nessuna lesione per Dybala - roma, nessuna lesione per Dybala - roma, 6 mag. - (Adnkronos) - Daniele De rossi ed i fantallenatori possono tirare un sospiro di sollievo. Durante il match contro la Juventus di ieri sera, al termine del primo tempo Dybala è stato ...

Roma, come sta Dybala C’è l’esito degli esami - roma, come sta Dybala C’è l’esito degli esami - Visualizzazioni: 1 Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda Paulo Dybala e le sue condizioni. L’argentino ha accusato un fastidio all’aduttore durante la sfida con la Juventus. roma, esito degli esa ...