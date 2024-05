Como - frana terrapieno sotto il cantiere | escavatore in bilico e strada chiusa

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Unasi è abbattuta questo pomeriggio poco dopo le 15 in via Torno, dove la massa di terra che si è sganciata da unsopra la, ha ceduto riversandosi sulla carreggiatastante. Unè rimasto quasi in, fermo a ridosso del costoneto. Laè stataal transito sia dei veicoli che dei pedoni, mentre sono in corso i sopralluoghi di polizia locale e vigili del fuoco. Al momento non è possibile stabilire quanto tempo ci vorrà per gli accertamenti sulla tenuta delinteressato dal, e per il rispristino della viabilità.

