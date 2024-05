Nato - Cesa | Il tema della sicurezza e della difesa va tenuto fuori dalle polemiche politiche

Ad aprile 2024 , risulta che quindici Senatori democratici , nove repubblicani e due indipendenti sono in corsa per la rielezione. Due repubblicani (Mike Braun dell’Indiana e Mitt Romney dello Utah), quattro democratici (Ben Cardin del Maryland, Tom ...

Un nuovo Mes per finanziare l’acquisto di armi. Il progetto Ue (con lo zampino di Giorgetti) per «scongelare» centinaia di miliardi per la difesa - Un nuovo Mes per finanziare l’acquisto di armi. Il progetto Ue (con lo zampino di Giorgetti) per «scongelare» centinaia di miliardi per la difesa - Attaccato, vituperato, infine rimasto «monco», il famigerato Meccanismo europeo di stabilità (Mes) potrebbe presto rinascere a nuova vita. Cambiando faccia e missione: da fondo d’emergenza per salvare ...

Israele-Hamas, media: "Gabinetto guerra vara azione Rafah, al via in pochi giorni". LIVE - Israele-Hamas, media: "Gabinetto guerra vara azione Rafah, al via in pochi giorni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele-Hamas, media: 'Gabinetto guerra vara azione Rafah, al via in pochi giorni'. LIVE ...

Nucleare, la Nato critica Putin: "Retorica pericolosa e irresponsabile" - Nucleare, la nato critica Putin: "Retorica pericolosa e irresponsabile" - «La retorica nucleare della Russia è pericolosa e irresponsabile. La nato rimane vigile. La nostra deterrenza collettiva e la nostra posizione di difesa continueranno a garantire che ogni centimetro d ...