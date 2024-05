Giro d’Italia - Milan deluso | L’attacco di Pogacar ci ha messo in sofferenz - ci siamo persi come squadra

(Di lunedì 6 maggio 2024) Appuntamento con la vittoria rinviato per Jonathan. Lo sprinter della Lidl-Trek si deve accontentare della seconda piazza nella terza frazione delcon arrivo a Fossano, battuto per mezza ruota da Tim Merlier (Soudal-Quick Step) che si prende il successo al termine di uno sprint convulso, sparigliato dal tentativo nel finale di Tadej(UAE Team Emirates) e Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers). Nel rettilineo conclusivoè stato costretto a dover rimanere al vento ad oltre 200 metri dal traguardo, venendo costretto dunque a sprigionare i propri cavalli abbastanza lontano dal traguardo. Oltretutto, ci si mette anche un leggero spostamento sulla sinistra per evitare Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), mentre sulla destra Merlier riusciva ad avere una linea dritta per poter ...

