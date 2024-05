Ciclismo Giro d’Italia 2024 - Thomas | Finale non nei pian - gara incredibile

Giro, Merlier vince di un fotogramma su Jonathan Milan. - Tim Merlier vince allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia, la Novara - Fossano di 166 km. Il belga della Soudal Quick - Step si impone in volata davanti all'italiano Jonathan Milan (Lidl - Trek) e all'eritreo Biniam Girmay (Intermarché - Wanty).

Giro, Milan beffato da Merlier nella volata di Fossano. Pogacar ancora in rosa - Volata doveva essere e volata è stata : per la prima volta in questo Giro d'Italia gli sprinter si sono scatenati sul traguardo di Fossano ed il risultato non è quello che i tifosi azzurri speravano. Nonostante un avvicinamento quasi perfetto, Jonathan Milan viene ...