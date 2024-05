Il Btp Valore raccoglie 3,7 miliardi di euro all' esordio

BTp Valore: prima giornata offerta chiude bene ma senza 'boom', ordini per 3,7 mld - BTp valore: prima giornata offerta chiude bene ma senza 'boom', ordini per 3,7 mld - 06 mag - Buon avvio nella prima giornata di collocamento della nuova emissione del BTp valore che il Tesoro sta offrendo da oggi ai piccoli risparmiatori. Il primo round si e' chiuso con richieste ...

Europee, Morelli “Modello Von der Leyen ha danneggiato l’Italia” - Europee, Morelli “Modello Von der Leyen ha danneggiato l’Italia” - 4 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “La Lega è il partito più europeista che ci sia. ‘Meno Europa più Italià vuol dire parlare di interessi nazionali, che non sono in antitesi rispetto all’Euro ...

Cresce il Pmi dell’Eurozona - Cresce il Pmi dell’Eurozona - Rendimenti del Btp e Bund, prima giornata di collocamento del Btp valore. Pmi servizi e composito dell’Eurozona.