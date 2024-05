Barbara d’Urso - progetto top secret per la conduttrice

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)è tornata sui social per annunciare un nuovoche la vedrà protagonistacontinua ad essere molto amata dal pubblico che non vede l’ora di poterla rivedere presto in tv. Così quel “coming soon” scritto su X il 29 aprile ha fatto pensare a tanti che sarebbe tornata in Rai o sul Nove, ma la realtà è differente. La notaha fatto nuovamente capolino sui social per annunciare invece qualcosa di diverso, un nuovoa cui sta lavorando e di cui non ha potuto ancora svelare molto se non che si tratta di “un” che punta a mostrarla “come non l’abbiamo mai vista“. Ecco cosa ha scritto: “Rieccomi! Avete presente quel COMING SOON? Ecco, è per un nuovo ...