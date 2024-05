Pentagono, 'dalla Russia retorica nucleare irresponsabile' - pentagono, 'dalla russia retorica nucleare irresponsabile' - Il pentagono attacca la russia dopo l'annuncio sulle esercitazioni nucleari vicino all'Ucraina. "E' una retorica irresponsabile", ha detto il dipartimento della Difesa americano.

Bandiera russa sul Golan - Bandiera russa sul Golan - Perché Mosca ha creato basi militari e punti di osservazione sul lato siriano delle Alture, al confine con Israele. English version ...

Russi e americani nella stessa base in Niger. Ma c'è chi arriva e chi parte - Russi e americani nella stessa base in Niger. Ma c'è chi arriva e chi parte - Il pentagono si affretta a precisare che non ci sono interazioni fra i due contingenti, i russi non hanno accesso al personale e alle attrezzature americane, insomma “non c'è alcun rischio”, assicura ...