Parla la biotecnologa Nike Schiavo | Allevamenti intensivi indispensabili

(Di lunedì 6 maggio 2024) La carne coltivata non salverà il mondo dall'oblio dagli. Anzi, secondo la, "è anche inutile (al momento) considerarla una valida soluzione". Insomma, uno schiaffo in faccia alla ricerca scientifica e una stretta di mano alle grandi lobby della produzione industriale animale.laSegui su affaritaliani.it

'Allevamenti intensivi Indispensabili. Carne coltivata Non salva il Pianeta' - 'La carne coltivata non può salvare l'ambiente e gli allevamenti sono necessari a soddisfare l'elevata richiesta europea'. L'intervista di Affari alla biotecnologa Nike Schiavo La carne coltivata non salverà il mondo dall'oblio dagli allevamenti intensivi . Anzi, secondo la biotecnologa Nike Schiavo interpellata da Affaritaliani.it , 'al momento ...

Via libera alla vendita di carne coltivata negli Usa - La dottoressa Nike Schiavo, biotecnologa presso Bruno Cell, una start - up italiana specializzata nella ricerca sulla carne coltivata, ha comparato il processo a quello utilizzato per la produzione ...