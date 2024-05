Allerta meteo nelle Marche - temporali in arrivo | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ancona, 6 maggio 2024 - Torna il maltempo: scatta l'gialla diramata dalla Protezione civile per i. "Per il pomeriggio di martedì attesi fenomeni temporaleschi sparsi più probabili lungo la fascia collinare e costiera, con intensità stimabile in 40-50mm/h. Fenomeni in esaurimento in serata". L'è valida dalla mezzanotte di martedì fino alla mezzanotte di mercoledì. Insomma, tutto il territorio regionale farà i conti con il maltempo: niente sole e precipitazioni sparse un po’ in tutte le province. Le zone più colpite dal maltempo saranno quelle sulla fascia collinare e costiera. Vediamo nel dettaglio le previsioni nei prossimi giorni.in ...