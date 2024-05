Patanè | Lavori Grab al via da Via San Gregorio

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Sulsi sono concluse le conferenze decisorie e oggi siamo nella fase dell’esecuzione dei. Eseguirà iAstral. Iinizieranno da via di Sandopo la parata del due giugno e dopo il passaggio del Giro d’Italia”. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio(nella foto), nel corso della seduta congiunta delle commissioni Mobilità e Giubileo riunite oggi per fare il punto della situazione degli interventi sui trasporti in vista dell’anno santo. (Zap/ Dire)

