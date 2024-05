Scuola e lavoro | Valditara - La pratica è fondamentale per il successo dei giovani

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Lanon può limitarsi alla teoria: per ildei, lae il contatto con il mondo delsono fondamentali". Questo il messaggio forte ribadito dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, durante la sua visita all'Enaip di Cantù, in provincia di Como. L'articolo .

Scuola, Valditara prende di mira i dinosauri: «A che serve studiarli» - scuola, Valditara prende di mira i dinosauri: «A che serve studiarli» - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di programmi e didattica: «A scuola si insegna troppa roba. A che serve studiare i dinosauri» ...

Quale soluzione per i ragazzi “difficili” Il caso del ragazzo di Pordenone che terminerà la scuola in Dad - Quale soluzione per i ragazzi “difficili” Il caso del ragazzo di Pordenone che terminerà la scuola in Dad - Nel caso sollevato dalla cronaca si evidenzia una questione di carattere generale che riguarda il rapporto scuola-famiglia e il compito educativo ...

Palermo. Una nuova strage sul lavoro: cinque operai morti per esalazioni tossiche - Palermo. Una nuova strage sul lavoro: cinque operai morti per esalazioni tossiche - La tragedia a Casteldaccia. Le vittime erano al lavoro nel sistema fognario. Un sesto lavoratore molto grave in ospedale ...