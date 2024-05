Infortuni | Meloni - ' tragedia Casteldaccia sconvolg - sia fatta piena luce'

Infortuni: Meloni, 'tragedia Casteldaccia sconvolge, sia fatta piena luce' - infortuni: Meloni, 'tragedia casteldaccia sconvolge, sia fatta piena luce' - Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Sconvolge la notizia degli operai coinvolti nel tragico incidente avvenuto a casteldaccia, nel palermitano. Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio, ...

Strage Casteldaccia: fisici e chimici, 'non è gas imprevedibile' - Strage casteldaccia: fisici e chimici, 'non è gas imprevedibile' - "Perché si possa porre un freno a questa costante tragedia è necessario un cambiamento culturale: non sappiamo cosa sia successo di preciso a Palermo in questa ennesima tragedia, le indagini e gli esp ...

STRAGI OPERAIE: 5 LAVORATORI MORTI, UN SESTO FERITO GRAVEMENTE A CASTELDACCIA (PALERMO) - STRAGI OPERAIE: 5 LAVORATORI MORTI, UN SESTO FERITO GRAVEMENTE A casteldaccia (PALERMO) - Corrispondenza da casteldaccia (Palermo), teatro dell'ennesima strage operaia impunita: 5 lavoratori morti, un sesto ferito gravemente dalle esalazioni durante alcuni lavori alla rete fognaria.