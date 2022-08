Siccità e inondazioni minacciano il raccolto della Cina: rischi per le forniture globali – Le immagini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il caldo record di quest’estate sta minacciando l’agricoltura in Cina, durante il periodo cruciale dell’anno per i raccolti. La Siccità sta colpendo le aree centrali e sud occidentali della nazione e, inoltre, molte sono le inondazioni verificatesi nel nord-est. Molti i danni. Ora, in particolare, ad essere a rischio è un raccolto di grano da circa centinaia di milioni di tonnellate, la cui raccolta dovrebbe avvenire in gran parte in autunno. Una situazione che va ad aggravare le già intense pressioni sui prezzi dei prodotti. «Il raccolto autunnale rappresenta circa i tre quarti della produzione totale di grano e determinerà quindi se la Cina raggiungerà o meno il suo obiettivo di produzione di 650 milioni di tonnellate», ha spiegato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il caldo record di quest’estate sta minacciando l’agricoltura in, durante il periodo cruciale dell’anno per i raccolti. Lasta colpendo le aree centrali e sud occidentalinazione e, inoltre, molte sono leverificatesi nel nord-est. Molti i danni. Ora, in particolare, ad essere ao è undi grano da circa centinaia di milioni di tonnellate, la cui raccolta dovrebbe avvenire in gran parte in autunno. Una situazione che va ad aggravare le già intense pressioni sui prezzi dei prodotti. «Ilautunnale rappresenta circa i tre quartiproduzione totale di grano e determinerà quindi se laraggiungerà o meno il suo obiettivo di produzione di 650 milioni di tonnellate», ha spiegato ...

