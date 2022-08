La Gelmini ha paura di somigliare a Giorgio Mastrota: «Noi non facciamo televendite» (Di venerdì 19 agosto 2022) «Siamo testoni liberali, determinati a far proseguire l’esperienza del governo Draghi». Così la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini in un’intervista al “Messaggero”. «È il programma riformista, europeista ed atlantista nel suo complesso, partendo naturalmente dal Pnrr. Se fossimo al governo – spiega – coglieremmo la grande chance che ci offre: gettare le basi per concepire una politica economica di medio-lungo termine. Sono convinta che i punti di partenza imprescindibili in questo senso siano le misure contro l’inflazione e a favore del potere d’acquisto delle famiglie, le detassazioni per i giovani e quelle per fare fronte al caro energia». L’ex esponente di Forza Italia ripete sostanzialmente le parole del segretario del suo nuovo partito, Azione. L’altro giorno era al fianco di Calenda durante la presentazione del programma, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) «Siamo testoni liberali, determinati a far proseguire l’esperienza del governo Draghi». Così la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastellain un’intervista al “Messaggero”. «È il programma riformista, europeista ed atlantista nel suo complesso, partendo naturalmente dal Pnrr. Se fossimo al governo – spiega – coglieremmo la grande chance che ci offre: gettare le basi per concepire una politica economica di medio-lungo termine. Sono convinta che i punti di partenza imprescindibili in questo senso siano le misure contro l’inflazione e a favore del potere d’acquisto delle famiglie, le detassazioni per i giovani e quelle per fare fronte al caro energia». L’ex esponente di Forza Italia ripete sostanzialmente le parole del segretario del suo nuovo partito, Azione. L’altro giorno era al fianco di Calenda durante la presentazione del programma, ...

